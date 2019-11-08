شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام وظواهر مثيرة من منافسات الجولة الثالثة فى دورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفلت مباريات الأسبوع الثالث بدورى القسم الثانى بالعديد من الظواهر والإحصائيات بعدما دخلت المسابقة مرحلة الجد، وظهر شكل المنافسة على الصعود فى المجموعات الثلاث ، وظهر أيضا أن هناك عددا من الفرق ستعانى من أجل البقاء بالمسابقة بعد قرار اتحاد الكرة بتطبيق دورى المحترفين فى الموسم المقبل والذى يقضى بهبوط خمس فرق من كل مجموعة من المجموعات الثلاث.

وشهدت مباريات الجولة غزارة تهديفية برصيد 36 هدفا، وكانت المجموعة الأولى الأكثر تهديفا برصيد 14 هدفا، بينما شهدت المجموعة الثانية 12 هدفا، وأحرزت 10 أهداف فى المجموعة الثالثة.

ففى المجموعة الأولى واصل فريق بنى سويف بقيادة حسن موسى تربعه على صدارة الترتيب بتحقيق العلامة الكاملة 9 نقاط بعد الفوز على المنيا بهدفين نظيفين ، فى الوقت الذى تلقى فيه سوهاج بقيادة نبيل محمود هزيمة مفاجئة أمام بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهو ما جمد رصيد أبناء سوهاج عند نقطة وحيدة دفع رامبو إلى تقديم استقالته على الفور إلا أن مجلس الإدارة تمسك باستمراره حبا فى الإستقرار وأملا فى تحسن النتائج فى المباريات المقبلة .

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فى الوقت نفسه تعادل ديروط مع طهطا بهدفين لمثليهما ، بينما حقق شبان قنا كبرى المفاجأت بالفوز خارج ملعبه على الإعلاميين بهدف مقابل للاشئ ليرحل جميل حلمى عن تدريب الإعلاميين ويتم التعاقد مع أحمد صالح نجم الزمالك الأسبق ، كما فاز البنك الأهلى على الفيوم بهدف مقابل للاشئ وهى نفس النتيجة التى انتهت بها مباراة تليفونات بنى سويف والألومنيوم لصالح أصحاب الأرض .

وفى المجموعة الثانية حقق فريق سيراميكا كليوباترا أغلى ثلاث نقاط له بالفوز خارج ملعبه على بتروجت بهدف مقابل للاشئ وهو ما رفع رصيده إلى 9 نقاط محلقا فى صدارة الترتيب بالرغم من الغيابات العديدة التى ضربت الفريق قبل تلك المواجهة ، فى الوقت الذى واصل فيه شادى حسين مهاجم سيراميكا احتلال صدارة ترتيب هدافى الدورى بمجموعاته الثلاث برصيد 4 أهداف وفى إطار مباريات نفس المجموعة فاز منتخب السويس على النصر بهدف مقابل للاشئ ، بينما تعادل الترسانة مع المريخ البورسعيدى بهدف لمثله وهو ما أدى لرحيل مؤمن عبد الغفار من القيادة الفنية للشواكيش وتعيين احمد كشرى من جديد على امل تحسن النتائج ، كما فاز القناة على شبين بهدف مقابل لا شىء، والنجوم على كوكاكولا برباعية نظيفة ، والداخلية على الزرقا بهدفين مقابل هدف فى المباراة الأولى لهشام زكريا كمديرا فنيا للفريق الشرطى خلفا لضياء عبد الصمد وفى المجموعة الثالثة نجح فاركو فى تحقيق ثلاث نقاط مهمة بالفوز على مالية كفر الزيات بهدفين نظيفين ليعتلى صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط ، كما فاز دمنهور على الأوليمبى بهدف مقابل للاشئ ليواصل أبناء البحيرة نتائجهم الجيدة باحتلالهم صادرة الترتيب مناصفة مع فاركو وغزل المحلة الذى نجح فى الفوز على المنصوره على ملعبه بهدفين نظيفين

بينما حقق أبو قير للأسمدة أولى انتصاراته على حساب بلدية المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بينما أوقف الحمام بقيادة أحمد فكرى الصغير سلسلة انتصارات دكرنس بالفوز بهدف مقابل للاشئ ، بينما تعادل بيلا والرجاء سلبيا .