شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انضمام أجايى وأزارو لتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن موعد انتظام أزارو واجايي في التدريبات، مؤكداً أنه تحدد يوم 12 نوفمبر الجارى موعدًا لانتظام الثنائى فى المران.

وقال عبد الحفيظ، إن أزارو وأجايى لن يشاركا فى مران الاهلي الاثنين المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون، وتم التنسيق معهما على التواجد في التدريبات الثلاثاء.

ويتواجد أجايي فى نيجيريا بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني بالسفر إلى بلاده عقب انتهاء معسكر الإمارات من أجل تجديد جواز السفر الخاص، بينما يعود أزارو إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة قادما من المغرب بعد انتهاء مشاركته في المعسكر الأخير لمنتخب بلاده استعدادا لمواجهتى موريتانيا وبورندى.