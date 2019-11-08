شكرا لقرائتكم خبر عن # شجع_ بلدك.. أحمد ريان أمل هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة والمنتخب الأوليمبي فرصة المشاركة مع الفراعنة لإثبات نفسه بعد المستوى المميز للاعب المنتقل مؤخراً من صفوف النادى الأهلي إلى نادى الجونة وتقديمه مستويات رائعة فى الفترة الأخيرة.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والأفريقية، فى السابعة مساءً، صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام مالى فى افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويعد أحمد ياسر ريان من العناصر الأساسية والأوراق الرابحة التى يعتمد عليها شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب لقيادة هجوم الفراعنة مع مصطفى محمد وصلاح محسن خلال بطولة أمم أفريقيا.

ويدخل منتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، مباراة اليوم ويحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.