شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعود إلى القاهرة الأحد بعد انتهاء "رحلة سويسرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود رينيه فايلر ، المدير الفني للأهلي ، إلى القاهرة بعد غدٍ الأحد قادماً من سويسرا بعد الحصول على إجازة سريعة عقب انتهاء معسكر الفريق أمس الأول فى الإمارات.

ويقود فايلر تدريبات الأهلي الاثنين المقبل استعدادا لاستكمال منافسات الدورى الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، بلقاء النجم الساحلي التونسى المقرر له 29 نوفمبر الجارى.

يذكر أن فايلر غادر إلى سويسرا أمس الخميس بعد ترتيب الأمر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، خاصة أنه لم يحصل على إجازة منذ توليه المهمة رسميًا نظرا لارتباطات الفريق على الصعيدين المحلي والأفريقي .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الاثنين المقبل بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء المعسكر الخارجي والعودة من الإمارات.