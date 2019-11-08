شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة على الطريق.. عبد الرحمن الدح صانع ألعاب طنطا ومحور اهتمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحوى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج لفرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتها وإظهار قدراتها الحقيقية على المستطيل الأخضر.

من بين هذه المواهب عبد الرحمن الدح، صانع ألعاب طنطا، الذى خطف الأنظار خلال مشاركته مع الفريق الأول بالدورى العام، ويسلط الخليج 365 الضوء على ناشئ طنطا الذى يعتبر موهبة على طريق النجومية.

السن: 20 سنة من مواليد 1999

المركز: صانع ألعاب

الأهداف: سجل هدفين مع طنطا فى الدورى الممتاز

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حكايته مع الأهلي: دخل مسئولو القلعة الحمراء فى مفاوضات مع إدارة طنطا فى يناير الماضى إلا أنها لم تكتمل لعدم الاتفاق على الأمور المادية.

مثله الأعلى: عالميا دى بروين

حلم الاحتراف: الدورى الأسباني

عبد الرحمن الدح من مواليد 1999، ورغم سنه الصغيرة إلا أنه شارك فى صعود نادى طنطا للدورى الممتاز المصرى 2019-2020، ولعب الدح من قبل لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة حمادة صدقي.

بدأ الدح ممارسة كرة القدم فى مركز شباب فيشا فى سن العاشرة، وانتقل إلى قطاع الناشئين بنادى طنطا، وتدرج فى فرق قطاع الناشئين حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول نظراً لموهبته.