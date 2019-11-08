تحديد ملعب مواجهة الأهلي والنجم الساحلي.. وموعد عودة فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن مباراة الفريق أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي ستقام على ملعب رادس بتونس في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على النجم في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 29 نوفمبر الجاري.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي صباح اليوم الجمعة: "تم إبلاغ الأهلي بشكل رسمي بملعب المباراة وستقام في رادس".

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

من جانبه، يعود المدير الفني السويسري رينيه فايلر إلى القاهرة بعد غد الأحد قادما من سويسرا بعد الحصول على إجازة سريعة عقب انتهاء معسكر الفريق أمس الأول في الإمارات.

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ويقود فايلر تدريبات الأهلي الاثنين المقبل استعدادا لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وكان فايلر غادر إلى سويسرا أمس الخميس بعد ترتيب الأمر مع سيد عبد الحفيظ، خاصة أن المدرب لم يحصل على إجازة منذ توليه المهمة رسميًا نظرا لارتباطات الفريق على الصعيدين المحلي والإفريقي .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته الاثنين المقبل بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء المعسكر الخارجي والعودة من الإمارات.

وأجرى الجهاز الفني للأهلي اتصالا هاتفيا بحسين الشحات لاعب الفريق من أجل الاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة ليبيريا الودية التي حسمها منتخبنا الوطني بهدف نظيف.

وحرص خالد محمود طبيب الفريق على التواصل مع اللاعب من أجل الاطمئنان على إصابته بعد أن أجرى اللاعب أشعة أثبتت إصابته بكدمة في العضلة الأمامية.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أكد أمس أن حالة حسين الشحات مطمئنة وأنه سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مع المنتخب من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الامم الافريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.