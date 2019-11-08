كيف استعد المنتخب الأولمبي لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام عادل المحمدي:

ساعات قليلة تفصل منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب عن الدخول في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويسعى رفاق شوقي غريب إلى الذهاب لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك من أجل التتويج باللقب أو الحصول على أي من المركزين الثاني أو الثالث، حيث تنص لوائح البطولة أن يتأهل إلى الأولمبياد أصحاب المراكز الأول، الثاني والثالث.

واستمر شوقي غريب قرابة العامين يستعد لهذه البطولة، نظرا لأنها تحمل أهمية كبيرة للمصريين، خاصة بعدما فشل المنتخب الأول في الفوز بالبطولة الأفريقية الماضية التي أقيمت بمصر، حيث ودعها دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.

استهل المنتخب الأوليمبي استعداداته لأولمبياد طوكيو بالفوز على منتخب السعودية يوم 18 مارس 2018 بنتيجة 3-2، حيث سجل لمنتخبنا كل من ناصر منسي هدفين، وناصر ماهر هدف.

وتجدد اللقاء أمام السعودية في 26 مارس 2018، ولكن حسم التعادل المباراة بهدف لكل فريق، حيث جاء هدف الفراعنة عن طريق طاهر محمد طاهر.

وتلقى المنتخب خسارته الأولى على يد المنتخب التونسي في 30 مايو 2018 بهدفين مقابل هدف سجله صلاح محسن.

تفوق على الجزائر بالجزائر بهدفين لأسامة جلال وصلاح محسن يوم يونيو 2018، ثم كرر الفوز على الجزائر بهدف لصلاح محسن في السابع من يونيو 2018.

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وتعادل المنتخب مع نظيره الروسي في 7 سبتمبر 2018 بهدف لكل فريق بإمضاء طاهر محمد طاهر، كما تعادل مع المنتخب الإماراتي بنتيجة 0-0 في 12 أكتوبر 2018.

فاز على تونس بالإسكندرية 4-0 بتاريخ 15 نوفمبر 2018 حيث جاءت الأهداف عن طريق مصطفى محمد هدفين وكريم العراقي وناصر منسي، وكرر الفوز على نسور قرطاج في 18 نوفمبر 2018 بهدف محمد صادق.

وفي مارس 2019، فاز على مالاوي بهدفين سجلهما أسامة جلال ويوسف الجوهري، والولايات المتحدة بثنائية أحمد ياسر ريان ومحمد صادق، قبل أن يخسر أمام هولندا بهدفين نظيفين في ختام معسكر إسبانيا.

وفي يونيو 2019، خسر أمام أوزبكستان 2-0، قبل أن يخسر مجددا أمام أوزبكستان 2-3.

وتفوق المنتخب على السعودية في السابع من سبتمبر 2019 بأربعة أهداف لهدف، وأحرز أهداف الفراعنة رمضان صبحي هدفين، أحمد أبو الفتوح هدف وطاهر محمد طاهر هدف.

وواجه المنتخب السعودي مجددا في العاشر من سبتمبر 2019، ليكرر الفوز عليه بهدف أسامة جلال.

واختتم رجال شوقي غريب استعداداتهم للمسابقة خلال شهر أكتوبر الماضي، بالتعادل مع جنوب إفريقيا (1-1) وسجل هدف المنتخب أحمد ياسر ريان، قبل أن يتجدد اللقاء مع "بافانا بافانا" ويفوز المنتخب بهدف رمضان صبحي.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي في افتتاحية مشواره في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما نظيره المالي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي.