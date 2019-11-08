بـ5 طرق.. كيف تشاهد أمم أفريقيا تحت 23 عامًا في المنزل مجانًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تنطلق اليوم الجمعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر الجاري حتى 22 من الشهر نفسه، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويستضيف المنتخب المصري نظيره المالي في مباراة الافتتاح على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً، وسط حضور جماهيري.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات جنوب أفريقيا وزامبيا ونيجيريا وكوت ديفوار.

وتبث قناة "تايم سبورتس" مباريات البطولة على التردد الأرضي، فيما حصلت قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة على حقوق بث المسابقة فضائيًا.

واستعدت "تايم سبورتس" لنقل البطولة كما فعلت في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، حين توفرت أجهزة استقبال البث الرقمي بالأسواق منذ أشهر قليلة.

ويبحث ملايين المصريين عن طرق مشاهدة البطولة عبر القناة وبثها الأرضي بأقل تكلفة ممكنة، ويستعرض الخليج 365 أبرز الطرق لاستقبال البث الأرضي لقناة تايم لمشاهدة البطولة من المنزل كالتالي:

الطريقة الأولى:

شراء وتركيب أجهزة استقبال البث الرقمي التي تم طرحها بالأسواق، ويبلغ سعر الداخلي منه 399 جنيهًا، والخارجي منه 699 جنيهًا، في منافذ الشركة المختصة بطرحه والتابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بينما يتوافر بسعر 474 جنيهًا بشارع عبدالعزيز، ويُستخدم جهاز استقبال خارجي لو كان التليفزيون في دور أرضي أو مكان به تردد ضعيف، بينما يتم استخدام الجهاز الداخلي لو كان المكان مفتوحًا وبه الشبكة قوية، أو في الأدوار العليا.

الطريقة الثانية:

تركيب الإريال الأرضي لمشاهدة مباريات البطولة، والذي توقف إنتاجه منذ سنوات بسبب انتشار أجهزة الريسيفر وتجاهل الأرضي، ويبلغ سعر المصري منه 100 جنيه.

الطريقة الثالثة:

يمكن مشاهدة قناة "Time Sports" على التردد الأرضي من خلال سلك الدش، ووصلة تليفزيون عادية "convert" بـ5 جنيهات فقط، ولكن دون الحصول على جودة البث الرقمي، وطرحت الهيئة الوطنية للإعلام القناة على تردد القناة الثانية الأرضية، وتعمل هذه الوصلة من خلال خلع طرف سلك الدش من جهاز الريسيفر وتوصيله في الوصلة المقصودة، ثم وضعه في جاك الشاشة بعيدًا من الريسيفر.

Advertisements

الطريقة الرابعة:

يمكن الحصول على تردد "تايم سبورت" من خلال الخطوات التالية:

- التأكد فى البداية من إمكانية استقبال دعم البث الأرضي الرقمي في شاشة التلفزيون.

- الذهاب إلى الإعدادات.

- الذهاب إلى القنوات.

- توليف إعداد القناة.

- توليف تلقائي.

- بحث رقمي فقط، وانتظر التحميل.

- اضغط على تم، واختيار قناة تايم سبورت.

الطريقة الخامسة:

تركيب جهاز "بي أوت": يتيح الجهاز 10 قنوات مشفرة من قنوات bein sport، إلى جانب قنوات الريسيفر العادي، ويبدأ سعره من 400 جنيه، ويحتاج لـ"سوفت وير" كل عامين بقيمة 200 جنيه.. ويحتاج إلى اشتراك إنترنت في بداية تشغيل الجهاز لتفعيل الاشتراك فقط، وبعد ذلك يكون التشغيل تلقائيًا دون الحاجة لاشتراك إنترنت، كما يعمل بتقنية Full Hd.