أهلي 2002 يواجه طلائع الجيش في دوري اليد

يخوض فريق الناشئين مواليد 2002 لكرة اليد بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يستضيف فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري. ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. Advertisements وكان فريق يد الأهلي مواليد 2002 قد حقق الفوز على الأوليمبي بنتيجة 32-20 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس بالإسكندرية. الأوليمبي بنتيجة 32-20 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس بالإسكندرية. ويعقد خالد عبدالفتاح مدرب الفريق محاضرة للاعبين قبل المباراة، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية، وحث اللاعبين على الفوز وتقديم عرض قوي خلال المباراة.

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