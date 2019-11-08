يد الأهلي يلتقي طلائع الجيش في الدوري.. اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، مع فريق طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الحاديةعشرة من بطولة الدوري.
ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساءعلى صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.
وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على فريق الأوليمبي أمس الخميس على ملعبه بالإسكندرية بنتيجة 27-22.
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