«أهلي ٢٠٠٩» يلتقي طلائع الجيش في مهرجان سوبر البراعم غدًا

يواجه فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ فريق طلائع الجيش، غداً السبت، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب المقاولون العرب، ضمن الجولة الخامسة من مهرجان سوبر البراعم. الخامسة من مهرجان سوبر البراعم. وتقام مباريات البراعم دون احتساب نتائج أو نقاط لكل المواليد (٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ - ٢٠١٠)، عدا بطولة مواليد ٢٠٠٦ التي يتوج الفريق الأكثر حصداً للنقاط بلقبها. - ٢٠٠٩ - ٢٠١٠)، عدا بطولة مواليد ٢٠٠٦ التي يتوج الفريق الأكثر حصداً للنقاط بلقبها. ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٩ بالأهلي جمال السيد مديراً فنياً ومحمد عبد العزيز مدرباً وهاني داوود مدرباً مساعداً.

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