الأهلي 2003 يواجه أسوان ببطولة الجمهورية..غدًا

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ غدًا السبت مع ضيفه أسوان، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

يمتلك الأهلي في رصيده ١٦ نقطة من ٧ مباريات، بعدما فاز

على سموحة ٢ - صفر، وتعادل مع الزمالك سلبيًا، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ - ١، وعلى الجونة ٢ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى طنطا ٥ - ١، وخسر أمام دجلة ١ - ٢، مسجلًا ١٥ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

يضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًا، وشريف عبدالفضيل مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداريًا، وعلاء مأمون طبيبًا وطه محمد عبدالرحيم مخططًا للأحمال وأحمد ممدوح أخصائيًا للتدليك.