رسميًا.. الكاف يفسخ عقده مع لاجاردير ويصدر بيانًا لتوضيح الأسباب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، فسخ عقده مع شركة لاجاردير الحاصلة على حقوق بث بطولات الاتحاد، حيث كان التعاقد ممتدًا لعام 2028.

وأصدر الكاف بيانًا رسميًا يشرح فيه أسباب القرار، والتي تمثلت في أن هيئة المنافسة المصرية وجدت أن التعاقد مع لاجاردير يخالف القانون لأنه مستمر

لمدة 20 عامًا متواصلة دون أي مناقصة، كما أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أعلنت بطلان التعاقد، بجانب صدور حكمين من المحاكم الاقتصادية في القاهرة في 2018-2019 (قضيتان رقم 397/2017 ورقم 434/2019)، يتهمان عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي السابق وهشام العمراني السكرتير العام السابق، بالتزوير، وتم تغريم كل منهما نصف مليار جنيه تم تخفيضها فيما بعد إلى 200 مليون على كل منهما.وذكر البيان أنه في عام 2017، قامت لجنة المنافسة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا بتوضيح أن الاتفاقية تنتهك لوائح مسابقاتها، وأوصت بفرض عقوبة مالية على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واعتماد بعض سبل الانتصاف، بما في ذلك إنهاء الاتفاقية.