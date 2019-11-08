الوحدة في مهمة صعبة أمام الوصل بالدوري الإماراتي

يستعد نادي الوحدة لملاقاة نظيرة الوصل لاستضافة مواجهة في غاية الأهمية الساعة السابعة إلا ربع مساء اليوم علي ستاد "آل نهيان" ضمن ختام منافسات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".

وتتشابه ظروف الفريقين بشكل كبير حيث يتصدر الوحدة

المركز السادس برصيد 9 نقاط حيث يسعي لتأكيد قوته خاصة بعد تغيير جهازه الفني وفوزه في مباراتين متتاليتين علي عجمان والظفرة ولذلك يطمح لتحقيق فوزه الثالث لتسحين مركزه في ترتيب جدول الدوري.

كما يأمل نادي الوصل لمواصله انتصاراته التي حققها في المباريات الأخيرة، وأيضا لإرضاء الجماهير التي غضبت عقب خروجه من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 7 نقاط عقب تحقيقه فوزين متتاليين في الجولتين السابقتين عندما فاز علي الظفرة وحتى كما يملك دوافعه في الوصول للنقطة العاشرة.