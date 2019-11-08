قائد منتخب كوت ديفوار: مواجهة نيجيريا صعبة لكن الكفة متوازنة للطرفين

قال ديالو إسماعيل، قائد منتخب كوت ديفوار، إن اللاعبين جاهزون لمواجهة نيجيريا المقرر لها غدا، السبت ضمن فعاليات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا مشددا على أنه يعرف المنافس جيدا، وسيكون اللقاء قويا للغاية.

ويقع المنتخبان في المجموعة الثانية بالبطولة رفقة زامبيا وجنوب إفريقيا، ويتأهل أصحاب المراكز

الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.وأردف قائلا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الغد أمام نيجيريا صعب للغاية لكن المباراة ستكون متوازنة خاصة أنها بين 11 لاعبا في الملعب"،وتابع : " عملنا بشكل قوي للغاية وجاهزون لمباراة الغد بشكل كبير وأتمنى تحقيق الانتصار للحصول على دفعة قوية قبل المباراة الثانية".وأنهى : "نحن نمثل بلادنا في البطولة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة والحصول على بطاقة العبور لأولمبياد طوكيو".وأنهى : " سنخوض البطولة بجدية كبيرة وفي حال تقصير أحد اللاعبين فلن يحصل على فرصة المشاركة لأننا نلعب باسم الوطن".