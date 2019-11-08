تتجه أنظار عشاق الكرة السمراء، مساء اليوم الجمعة، لمباراة منتخبنا الأولمبى أمام ضيفه المالي، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، وتتبعها مباشرة على نفس الملعب مباراة الكاميرون وغانا، ضمن نفس المجموعة، ويسبق المباراتين حفل الافتتاح.
ويستضيف ستاد القاهرة مباريات المجموعة الأولى التى تضم المنتخب الوطنى معغانا والكاميرون ومالي، بينما يستضيف ستاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم جنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا.
واستعدت اللجنة المنظمة للبطولة، لإقامة حفل افتتاح ضخم يليق باسم أرض الكنانة، بعد 4 أشهر فقط من النجاح منقطعالنظير الذى حققته مصر فى استضافة فعاليات بطولة الأمم الأفريقية للكبار، وإبهار العالم بحفل افتتاح ضخم وصل صداه إلى جميع أنحاء العالم، ونالت مصر إشادة واسعة سواء من حيث النواحى التنظيمية أو دخول الجماهير للمدرجات.
موعد مباراة المنتخب الأوليمبي ومالي بكأس أفريقيا للشباب
تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.
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