موعد انتظام ثنائي الأهلي للتدريبات

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد انتظام أزارو وأجايي في التدريبات مؤكدًا أنه تحدد يوم 12 نوفمبر الجاري موعدًا لانتظام الثنائي في المران.

قال إن أزارو وأجايي لن يشاركا

في مران الفريق المقرر له يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، وتم التنسيق معهما على التواجد في التدريبات الثلاثاء المقبل.

يتواجد أجايي في نيجيريا بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني بالسفر إلى بلاده عقب انتهاء معسكر الإمارات من أجل تجديد جواز السفر الخاص، بينما يعود أزارو إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة قادمًا من المغرب بعد انتهاء مشاركته في المعسكر الأخير لمنتخب بلاده استعدادًا لمواجهتي موريتانيا وبورندي.