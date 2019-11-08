اونلاين | yalla shoot| بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot| بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الكاميرون وغانا ضمن الجولة الأولي من بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب 2019 تحت 23 سنة. المنتخب الكاميروني للشباب في مواجهته الأولي ضد المنتخب الغاني للشباب من أجل إنتزاع الإنتصار الأول وأول ثلاث نقاط في المجموعة القوية التي تضم كلا المنتخبين برفقة منتخي مصر ومالي، في مجموعة ستكون صعبة التوقع الصاعدين فيها، وستدور منافسة شرسة علي بطاقتي التأهل إلي الأدوار القادمة، فمن سينجح في حصد أول ثلاث نقاط في هذه المواجهة القوية، أم سيكون للتعادل رآي آخر.

تنطلق المواجهة بين فريقي الكاميرون وغانا في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 10 ويعلق علي اللقاء المعلق محمد فوزي..

سوف ننشر لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا مباشر في لقاء اليوم الجمعة 8 / نوفمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الكاميرون وغانا مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع

الكاميرون ضد غانا

الكاميرون ضد غانا وقال تانكو ف المؤتمر الصحفي للمباراة "أعرف منتخب الكاميرون جيدا لقد عملت كمدرب مساعد للمنتخب الأول لمدة سنتين ونصف من قبل، أنا صديق ريجوبيرت سونج وعملت معه عندما كنت في الكاميرون ونحن أصدقاء وأنا سعيد لرؤيته هنا وتأهله للبطولة."

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بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع

الكاميرون ضد غانا

الكاميرون ضد غانا وبسؤاله عن أفضل لاعب في البطولة قال: "رمضان صبحي لاعب منتخب مصر لاعب موهوب وأنا احب أن أشاهده وكنت أتابعه منذ فترة طويلة ويعد أفضل لاعب في البطولة."

بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع

واضاف: "لم نخض اي مباريات ودية دولية بسبب تغيير ادارة اتحاد الكرة، كما اننا فشلنا في ضم حوالي ٨ لاعبين بسبب رفض انديتهم لان البطولة لا تقام في فترة التوقف الدولية لكني أثق أننا سنذهب بعيدا في تلك البطولة ين بالتأهل إلى الأولمبياد."

وتابع: "البطولة فرصة للاعبين الجدد أن يتألقوا بعدما فشلنا في ضم مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا معنا في التصفيات، ونحن في مجموعة قوية وأتمنى التوفيق للاعبين."

بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019

واضاف: "عن فريق الكاميرون لقد عملت هناك واعرف الفريق جيدا ولكن لكل بطولة ظروفها الخاصة ولا نعرف كيف سيكون شكل الفريق في مباراة الغد لكننا هنا من أجل الفوز ونمتلك فريق قادر على ذلك."