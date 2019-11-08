الامارات | لويس سواريز يرحل إلى الدوري الأميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن لويس سواريز يرحل إلى الدوري الأميركي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد فريق سياتل ساوندرز إف سي الأميركي، المهاجم الأوروغوياني نيكولاس لوديرو، أن مواطنه مهاجم برشلونة لويس سواريز، سينتقل للدوري الأميركي لكرة القدم، عندما يرحل عن الفريق الكاتالوني.
قال لوديرو الذي يخوض فريقه نهائي كأس الدوري الأمريكي أمام تورونتو إف سي: "سواريز يرغب في القدوم إلى الدوري الأميركي، يسألني دائماً عن الدوري، حلمه كان اللعب في برشلونة، يلعب هناك في مستوى عال ويشعر بالراحة".
وتابع: "سيأتي إلى الدوري الأميركي عاجلاً أم آجلاً، أتمنى أن يلعب في سياتل ساوندرز، أعتقد ان وصوله يعد مسألة وقت فقط ليس إلا".
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