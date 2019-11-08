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الامارات | لويس سواريز يرحل إلى الدوري الأميركي

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد فريق سياتل ساوندرز إف سي الأميركي، المهاجم الأوروغوياني نيكولاس لوديرو، أن مواطنه مهاجم لويس سواريز، سينتقل للدوري الأميركي لكرة القدم، عندما يرحل عن الفريق الكاتالوني.

قال لوديرو الذي يخوض فريقه نهائي كأس الدوري الأمريكي أمام تورونتو إف سي: "سواريز يرغب في القدوم إلى الدوري الأميركي، يسألني دائماً عن الدوري، حلمه كان اللعب في برشلونة، يلعب هناك في مستوى عال ويشعر بالراحة".

وتابع: "سيأتي إلى الدوري الأميركي عاجلاً أم آجلاً، أتمنى أن يلعب في سياتل ساوندرز، أعتقد ان وصوله يعد مسألة وقت فقط ليس إلا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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