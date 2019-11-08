الاتفاق يتخم شباك التقدم بسداسية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ضمن الاتفاق والشعلة والطائي وضمك ونجران، التواجد ضمن دور 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب أن خاضت الفرق الـ5 مباريات دور الـ64 من المسابقة عصر أمس، حيث كسب الاتفاق لقاءه أمام التقدم بسداسية نظيفة، فيما تجاوز الشعلة ضيفه الصقور بهدف دون رد، وهي ذات النتيجة التي انتصر من خلالها ضمك على الحجاز، وحقق نجران فوزاً على الخلود بثلاثية نظيفة، بينما تجاوز الطائي خصمه الوشم بهدفين لهدف.

ضمن الاتفاق والشعلة والطائي وضمك ونجران، التواجد ضمن دور 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب أن خاضت الفرق الـ5 مباريات دور الـ64 من المسابقة عصر أمس، حيث كسب الاتفاق لقاءه أمام التقدم بسداسية نظيفة، فيما تجاوز الشعلة ضيفه الصقور بهدف دون رد، وهي ذات النتيجة التي انتصر من خلالها ضمك على الحجاز، وحقق نجران فوزاً على الخلود بثلاثية نظيفة، بينما تجاوز الطائي خصمه الوشم بهدفين لهدف.

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