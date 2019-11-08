شكرا لقرائتكم خبر عن «العميد» الجديد ينتظر الرياض في كأس الملك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

الاتحاد × الرياض

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

التوقيت: 8:00م

درجة الحرارة: 28

يستضيف فريق الاتحاد المتجدد بقيادة مدربه الهولندي تين كات، نظيره فريق الرياض في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) مساء اليوم (الجمعة) ضمن لقاءات دور الـ64 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم. كما ستقام 4 لقاءات، إذ يحل الباطن ضيفاً على العربي في ملعب نادي النجمة (6:00)، ويستضيف الدرعية فريق الخليج على ملعب نادي الرياض (3:15)، ويواجه العين فريق السد على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة (3:45)، وعلى ملعبه يستضيف النهضة فريق الأخدود (5:35).

ويستهل فريق الاتحاد وصيف البطل وحامل اللقب تسع مرات، مشواره بلقاء فريق الرياض من الدرجة الثانية على استاد الجوهرة المشعة بقيادة مدربه الجديد تين كات، الذي يسعى جاهداً لإعادة هيبة الاتحاد المفقودة، فيما يطمح فريق الرياض الظهور بمستوى مشرف، لا سيما أنه قادم من أندية الدرجة الثانية ويحتل المركز الرابع في المجموعة الثانية من فوز وتعادلين وبدون خسارة.

وعلى ملعب نادي النجمة، يحل فريق الباطن ضيفاً ثقيلاً على العربي ويطمح أبناء حفر الباطن لإعادة مستواهم المشرف للعام قبل الماضي عندما وصل الفريق للدور النصف نهائي، فيما يأمل فريق العربي لعكس مستواه المميز في دوري الدرجة الثانية وتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور.

وعلى ملعب نادي الرياض يطمح صاحب الأرض والجمهور فريق الدرعية لاستغلال أوضاع ضيفه الخليج الذي يعاني الأمرين في الدرجة الأولى بعد أن تلقى 4 خسائر و5 تعادلات أطاحت به للمركز السادس عشر، فيما يأمل الخليج حصد الفوز والتأهل للدور التالي لبث الفرح في نفوس مشجعيه.

وعلى استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة، يخوض فريق العين ثالث دوري الدرجة الأولى لقاءً سهلاً أمام نظيره فريق السد من الدرجة الثانية، كما يستضيف النهضة على ملعبه فريق الأخدود وتميل الكفة لأصحاب الأرض والجمهور.

العربي × الباطن

الملعب: ملعب نادي النجمة

التوقيت: 6:00م

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درجة الحرارة: 24

الدرعية × الخليج

العين × السد

الملعب: ملعب نادي الرياض

الملعب: استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة

التوقيت: 3:15م

التوقيت: 3:45م

درجة الحرارة: 23

درجة الحرارة: 21

النهضة × الأخدود

الملعب: ملعب نادي النهضة

التوقيت: 5:35م

درجة الحرارة: 23