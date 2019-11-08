شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة تأهل الليث «عربياً» أمام شباب الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

لتأكيد انتصار الذهاب ولتجاوز عقبة الحصان الأسود للبطولة، يخوض فريق الشباب مباراة مهمة أمام مضيفه فريق شباب الأردن عند الساعة 6:30 على ملعب استاد الملك عبدالله الثاني الدولي بالعاصمة الأردنية عمان في لقاء الإياب لدورالـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويدخل فريق الشباب هذا اللقاء بفرص الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف شريطة أكثر من نتيجة 1/‏صفر، وعانى الفريق الشبابي الأمرين في لقاء الذهاب بعد أن واجه فريقاً عنيداً يعتمد على الكثافة الدفاعية والهجمات المرتدة واستطاع نجمه حسن معاذ إنقاذ فريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بعد أن سجل هدفاً ماكراً.

فيما يدخل فريق شباب الأردن الحصان الأسود للبطولة بعد إخراجه لحامل اللقب فريق النجم الساحلي التونسي ساعياً لتعويض خسارته في الذهاب، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور وبمعنويات مرتفعة مع مدربه الجديد محمود الحديد وسيغيب عن اللقاء الثنائي خالد عصام ومحمد الرازم لتراكم الإنذارات.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء قوة وإثارة من الفريقين نظير أدائهما المميز في البطولة، وسيعبر أحدهما بصعوبة للدور التالي، وإن كانت الكفة تميل للشباب السعودي الذي يعتمد على خبرة لاعبيه لا سيما الأجانب.

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الشباب × شباب الأردن

الملعب: استاد الملك عبدالله الثاني الدولي بالأردن

التوقيت: 6:30م

درجة الحرارة: 20