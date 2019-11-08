شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثي يشعل الأوضاع في العدالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

صبت جماهير نادي العدالة جام غضبها على حارس فريقها المحترف التونسي أيمن المثلوثي لتسببه بخروج فريق العدالة متعادلاً في الدقائق الأخيرة من أمام فريق الحزم بهدفين لكل منهما، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقامت الجماهير بمعاتبة حارس فريقها المثلوثي أثناء توجهه إلى غرفة تغيير الملابس عقب نهاية اللقاء مباشرة، لتحمله بنسبة كبيرة خروج الفريق الأحسائي متعادلاً في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بعدما كان الفريق متقدماً بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة 93 استطاع الحزم تعديل النتيجة بهدف يتحمله الحارس المثلوثي، كما طالبت الجماهير المدرب التونسي إسكندر القصري بمعاقبة الحارس أيمن المثلوثي بإبعاده عن التشكيلة الأساسية وإعادة الحارس علي المزيدي للقائمة الأساسية، والتعاقد مع حارس مميز في فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها الحارس التونسي وتؤدي إلى التفريط بنقاط كثيرة.

يذكر أن العدالة تعاقد مع التونسي أيمن المثلوثي قبل انطلاق بداية الموسم الرياضي الحالي بديلاً لابن جلدته محمد بلال السويسي الذي ساهم بشكل كبير في صعود الفريق لأول مرة في تاريخه إلى دوري الكبار من خلال حمايته لمرمى فريق العدالة، قبل أن تقرر الإدارة برئاسة عبدالعزيز المضحي إبلاغه بعدم تجديد عقده لموسم آخر، والتعاقد مع المثلوثي الذي بدأ موسمه مع العدالة بشكل جيد قبل أن ينخفض بشكل مفاجئ ويتسبب في إحراج فريقه بتلقيه أهدافاً غريبة.