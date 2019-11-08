شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني ينال شهادة المعيار العالمي لإدارة أمن المعلومات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حققت المديرية العامة للدفاع المدني شهادة المعيار العالمي لإدارة أمن المعلومات «الأيزو ISO/IEC27001:2013»، الذي يعد معيارا قياسيا معتمدا دولياً لجودة وحماية أمن المعلومات، التي منحتها مجموعة «QCB» المتخصصة في منح الشهادات وفق المقاييس والمعايير العالمية.

وأكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، بعد تسلمه الشهادة من ممثل الشركة الدكتور محمد منشاد ساتي، أن التقنية لم تعد خياراً بل أمراً واقعاً تتطلبه عملية التغير والتطوير لقطاع الدفاع المدني بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن مديرية الدفاع المدني تولي هذا الجانب جل عنايتها نظراً لأثره الإيجابي.

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات العميد مهندس محمد بن عائض العمري، أن الحصول على هذه الشهادة يعد مؤشراً حقيقياً على التزام المديرية العامة للدفاع المدني بالمعايير العالمية الخاصة بأمن المعلومات وحمايتها لجميع خدماتها المقدمة وتقييم المخاطر المتوقعة.