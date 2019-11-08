الاتفاق والشعلة والطائي وضمك ونجران إلى دور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ضمنت الاتفاق والشعلة والطائي وضمك ونجران، التواجد ضمن دور 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب أن خاضت الفرق الـ5 مباريات دور الـ64 من المسابقة ، حيث كسب الاتفاق لقاءه أمام التقدم بسداسية نظيفة، فيما تجاوز الشعلة ضيفه الصقور بهدف دون رد، وهي ذات النتيجة التي انتصر من خلالها ضمك على الحجاز، وحقق نجران فوزاً على الخلود بثلاثية نظيفة، بينما تجاوز الطائي خصمه الوشم بهدفين لهدف.

ضمنت الاتفاق والشعلة والطائي وضمك ونجران، التواجد ضمن دور 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب أن خاضت الفرق الـ5 مباريات دور الـ64 من المسابقة ، حيث كسب الاتفاق لقاءه أمام التقدم بسداسية نظيفة، فيما تجاوز الشعلة ضيفه الصقور بهدف دون رد، وهي ذات النتيجة التي انتصر من خلالها ضمك على الحجاز، وحقق نجران فوزاً على الخلود بثلاثية نظيفة، بينما تجاوز الطائي خصمه الوشم بهدفين لهدف.

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