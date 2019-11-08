شكرا لقرائتكم خبر عن بدر يضيء سماء أثينا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار - هاتفيا (اليونان)

في كل مرة يثبت اللاعب السعودي بدر الدغيثر، أنه لاعب من طراز عالمي وقادر على مقارعة نظرائه في الفرق الأوروبية، بعد أن قاد فريقه «Apollon smyrnis» لنصف نهائي كأس اليونان لكرة الماء بعد تسجيله ثلاثة أهداف حاسمة في اللقاء الذي جمعه بوصيف الدوري «فولياغميني» على أرضه وبين جمهوره والذي انتهى بنتيجة (6/5)، ويطمح الدغيثر في التتويج بلقب البطولة مع زملائه اللاعبين بعد تخطيهم أقوى الفرق المرشحة للقب.

وكان لاعب المنتخب السعودي لكرة الماء بدر الدغيثر، وقع عقدا احترافيا مع فريق Apollon smyrnis اليوناني ثالث الدوري، إذ تعتبر اليونان ثالث محطاته الاحترافية بعد إيطاليا وإسبانيا، وكان الدغيثر قاد فريقه السابق سانت اندريو الإسباني لتحقيق الميدالية البرونزية عقب تسجيله هدف التفوق في مرمى فريق ماتارو، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 10/9 ضمن مسابقة كأس كاتالونيا للموسم 2018-2019، ويعتبر هذا الإنجاز الثاني للدغيثر في مسيرته الاحترافية التي بدأت في عام 2014، إذ لعب لنادي ميديتراني موسمين، وصل معه لنهائي الدوري الإسباني بعد 30 سنة وحقق الحلم معه، كما لعب 3 سنوات لنادي كتالونيا، وكان ثاني هداف الفريق بـ28 هدفا، وهداف فريق كتالونيا بـ45 هدفا، وفي قائمة أفضل 10 هدافين في الدوري الإسباني كما حقق جائزة أفضل لاعب في المباريات 4 مرات في الدوري الإسباني.

من جانبه، أبدى هداف المنتخب السعودي بدر الدغيثر سعادته بهذا الفوز والوصول إلى نصف نهائي المسابقة، مؤكدا أن إصراره وزملائه اللاعبين على تحقيق الفوز ساعدهم للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من المسابقة وقال: «في كل مرة ألعب فيها أضع أمام عيني علم المملكة العربية السعودية، وهذا حافز كبير لي بالظهور المشرف في المباريات وبفضل الله كان لي دور إيجابي في حسم اللقاء وهذه رسالة وصلت لكل المسؤولين في أوروبا بأن بإمكان اللاعب السعودي الاحتراف خارجيا وإثبات قدراته»، مقدما شكره لعراب رؤية 2030 ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الداعم الأول للرياضة السعودية.