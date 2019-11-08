شكرا لقرائتكم بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مواجهة النجم الساحلي بدور الابطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أن النادي تلقي خطاباً رسمياً من النجم الساحلي التونسي، يخطرنا بأن مباراة الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 29 نوفمبر الجاري ستُقام على ملعب رادس بتونس في افتتاح مشوار الاهلي .

وأفاد "عبد الحفيظ" أن النادي التونسي أخطر الاهلي مؤخراً بموعد ومكان اللقاء الذى يأتي ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الأهلي بشكل رسمي بملعب المباراة، على الرغم من أن النجم الساحلي يلعب مبارياته بمدينة سوسة إلا أن وجود إصلاحات في ملعبه أجبرته على اختيار ملعب رادس لمواجهة الأهلي عليه .

ويفتتح الأهلي مشواره بدوري المجموعات بمواجهة النجم الساحلي التونسي ، حيث يتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني و بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

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يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى، ثم يواجه الهلال السوداني في الجولة الثانية ويختتم مباريات الدور الأول من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات بمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي .

الجدير بالذكر أن جماهير النادي الأهلي تتفائل بملعب رادس، حيث حقق المارد الأحمر عليه نتائج إيجابية كثيرة سواء أمام الترجي التونسي أو الصفاقسى التونسي فى مباريات دوري ابطال افريقيا .