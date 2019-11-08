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شكرا لقرائتكم محمد يوسف يستعيد ذكريات التأهل لأولمبياد برشلونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يدخل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مباراة اليوم، وهو يحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مشجع مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.
وكتب يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك:بداية بطولة أمم أفريقيا للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فكرتني بهدفي في مرمي زيمبابوي في المباراة اللي وصلتنا لأولمبياد برشلونة 1992 تمنياتي لمنتخب مصر بالفوز و التأهل.
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