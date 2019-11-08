شكرا لقرائتكم رمضان صبحي أمل مصر لحلم طوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل آمال عريضة تضعها الجماهير المصرية على رمضان صبحي نجم الأهلي و منتخب مصر الأوليمبي فى مشوار الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر وتنطلق اليوم حتى 22 نوفمبر الجاري و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

يدخل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مباراة اليوم، وهو يحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مشجع مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.

رمضان صبحي عاد للتألق مجدداً مع ناديه الأهلي و المنتخب الاوليمبي بعد البداية الصاروخية للاعب الناشئ منذ سنوات مع القلعة الحمراء والمنتخبات الوطنية ، والذى يحمل شارة القيادة فى ضربة البداية للمنتخب الأوليمبي أمام مالي المقرر لها السابعة مساء اليوم فى الجولة الأولي للمجموعة الأولي بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

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عندما تشير عقارب الساعة إلى تمام السابعة مساء اليوم، تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والإفريقية صوب ستاد القاهرة الدولى، لمتابعة مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام مالى فى إفتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.