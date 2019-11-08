شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الاوليمبى مع مالى اليوم الجمعة 8 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح اليوم الجمعة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتى تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى، على استادى القاهرة الدولى والسلام.

وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

موعد مباراة المنتخب الاوليمبى مع مالى

تقام مباراة المنتخب الاوليمبى مع مالى فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى، ويدخل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مباراة اليوم وهو يحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.

أبرز نجوم المنتخب الاوليمبى فى بطولة أفريقيا

ويعد من أبرز نجوم المنتخب الأوليمبي المنضمين إلى القائمة النهائية التي أعلن عنها شوقي غريب المدير الفني، مصطفى محمد مهاجم الزمالك وثنائي الأهلي صلاح محسن والقائد رمضان صبحي وجميعهم من لاعبى المنتخب الأول.

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إنجازات المنتخب الاوليمبى فى بطولة أفريقيا

كما يملك المنتخب الأوليمبي المصري مشاركات عديدة في دورة الألعاب الأوليمبية أعوام: (أنتويرب 1920 – باريس 1924 – أمستردام 1928 – برلين 1936 – لندن 1948 – هلسنكي 1952 – روما 1960 - طوكيو 1964 – لوس أنجلوس 1984 - برشلونة 1992 – لندن 2012) ، وحقق الأوليمبي المصري أفضل إنجاز له في الألعاب الأوليمبية أعوام 1928 و1964، بتحقيقه المركز الرابع.

تاريخ مشاركات المنتخب الاوليمبى فى بطولة أفريقيا

ويعود تاريخ المنتخب الأوليمبي مع بطولة أفريقيا تحت 23 سنة إلى عام 2011، حيث شارك في النسخة الأولى مع انطلاق البطولة، ثم عاد ليشارك في النسخة الثانية عام 2015.