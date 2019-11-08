شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتلقى خطاباً رسمياً بإقامة مباراة النجم الساحلى على ملعب رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن النادى تلقى خطاباً رسمياً من النجم الساحلى التونسى أكد خلاله أن مباراة الفريقين ستُقام على ملعب رادس بتونس، فى افتتاح مشوار الأهلى بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر الجارى.

وأوضح عب الحفيظ أن النادى التونسى أخطر الأهلى مؤخراً بموعد ومكان اللقاء الذى يأتى ضمن انطلاق منافسات دور المجموعات بدورى الأبطال، مُشيراً إلى أنه تم إبلاغ الأهلى بشكل رسمى بملعب المباراة .

Advertisements

ورغم أن النجم الساحلى يلعب مبارياته بمدينة سوسة إلا أن وجود إصلاحات فى ملعبه جعله يختار ملعب رادس لمواجهة الأهلى عليه بعد 21 يوماً.

ويفتتح الأهلى مشواره بدورى المجموعات بمواجهة النجم الساحلى التونسى، حيث يتواجد الأهلى على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني و بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

يذكر أن الأهلى سيواجه النجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى، ثم يواجه الهلال السودانى فى الجولة الثانية ويختتم مباريات الدور الأول من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات بمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى.