شكرا لقرائتكم خبر عن فتح أبواب استاد القاهرة 12 ظهراً لاستقبال جماهير أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح فى الـ12 ظهر اليوم الجمعة بوابات استاد القاهرة أمام الجماهير لحضور افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة ومباراة المنتخب الأوليمبى المصرى ونظيره المالى التى تنطلق فى السابعة مساءً.

من جهته أكد اللواء على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، أن الاستاد سيفتح أبوابه للجماهير فى الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة، وينطلق حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الخامسة و40 دقيقة مساءً، ويحيى الحفل فرقة شارموفرز بالإضافة إلى الفنانة نسمة محجوب .

وأعلنت شركة "تذكرتى" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكترونى.

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وتجهز فرقة شارموفرز لمفاجآت عدة للمشجعين الذين سيحضرون مباراة منتخب مصر الأوليمبي غداً أمام مالي باستاد القاهرة ، و التجهيز لحفل إفتتاح مبهر على طريقة بطولة أمم أفريقيا للكبار التى استضافتها مصر فى يونيو الماضى.

يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون، أما استاد السلام فتقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.