شكرا لقرائتكم خبر عن #شجع _بلدك.. رمضان صبحى "صاروخ" المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع الجماهير المصرية آمالا عريضة على رمضان صبحي نجم الأهلى ومنتخب مصر الأوليمبى فى مشوار الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر وتنطلق اليوم حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

رمضان صبحى عاد للتألق مجدداً مع ناديه الأهلى والمنتخب الأوليمبى بعد البداية الصاروخية للاعب الناشئ منذ سنوات مع القلعة الحمراء والمنتخبات الوطنية، والذى يحمل شارة القيادة فى ضربة البداية للمنتخب الأوليمبى أمام مالى المقرر لها السابعة مساء اليوم فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وفى السابعة مساءً، تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والأفريقية صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام مالى فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويدخل منتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، مباراة اليوم وهو يحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.