شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعباً ينتظر تألقهم فى افتتاح أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بطولة امم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر فى السابعة مساء اليوم، بمباراة مصر ومالى، وتضع الجماهير المصرية آمالا عريضة على عدد من اللاعبين للتتويج بالبطولة والتأهل لأوليمبياد 2020 بطوكيو لتعويض فشل المنتخب الأول فى تحقيق لقب البطولة التى أقيمت على الأراضي المصرية فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين، وأبرز هؤلاء اللاعبين 21 لاعباً تنتظر الجماهير تألقهم وهم:عمر رضوان
النادى : الجونة
المركز :حارس مرمى
القيمة التسويقية 150 ألف يورو
رقم القميص :1عمر صلاح
النادى : سموحة
المركز : حارس مرمى
القيمة التسويقية : 150 ألف يورو
رقم القميص :16محمد صبحى
النادى: الزمالك
المركز: حارس المرمى
القيمة التسويقية : 100 ألف يورو
رقم القميص : 21أسامة جلال
النادى : إنبى
المركز : مدافع
القيمة التسويقية : 150 ألف يويو
رقم القميص : 4ناصر منسي
النادي : طلائع الجيش
المركز:مهاجم
القيمة التسويقية :300 ألف يورومحمود الجزار
النادى : الجونة
المركز : مدافع
القيمة التسويقية : 150 ألف يورو
رقم القميص : 3أحمد رمضان بيكهام
النادى : وادى دجلة
المركز : مدافع
القيمة التسويقية :225 ألف يورو
رقم القميص : 17محمد عبد السلام
النادى : الزمالك
المركز : مدافع
القيمة التسويقية : 200 ألف يورو
رقم القميص : 5أحمد أبو الفتوح
النادى : سموحة
المركز : ظهير أيسر
القيمة التسويقية : 300 ألف يورو
رقم القميص : 20كريم العراقى
النادى : المصرى
المركز : ظهير أيمن
القيمة التسويقية : 200 ألف يورو
رقم القميص :13أكرم توفيق
النادي : الجونة
المركز : وسط مدافع
القيمة التسويقية : 200 ألف يورو
رقم القميص : 12غنام محمد
النادي :الإنتاج الحربي
المركز : خط وسط
القيمة التسويقية : 150 ألف يورو
رقم القميص : 18عمار حمدي
النادي : الأهلي
المركز : خط وسط
القيمة التسويقية :300 ألف يورو
رقم القميص : 2ناصر ماهر
النادي : سموحه
المركز : خط وسط
القيمة التسويقية : 600 ألف يورو
رقم القميص : 8رمضان صبحي
النادي : الأهلي
المركز خط وسط
القيمة التسويقية 4 مليون يورو
رقم القميص 10محمد صادق
النادي : الإسماعيلي
المركز : خط وسط
القيمة التسويقية :600 ألف يورو
رقم القميص :9إمام عاشور
النادي : الزمالك
المركز : خط وسط مهاجم
القيمة التسويقية :200 ألف يورو
رقم القميص : 15عبد الرحمن مجدي
النادي : الإسماعيلي
المركز : خط وسط
القيمة التسويقية : 150 ألف يورو
رقم القميص :19مصطفي محمد
النادي : الزمالك
المركز : مهاجم
القيمة التسويقية : 600 ألف يورو
رقم القميص :11صلاح محسن
النادي : الاهلي
المركز :مهاجم
القيمة التسويقية :800 ألف يورو
رقم القميص : 7احمد ياسر ريان
النادي : الجونة
المركز: مهاجم
القيمة التسويقية : 300 ألف يورو
رقم القميص :14
كانت هذه تفاصيل خبر 21 لاعباً ينتظر تألقهم فى افتتاح أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.