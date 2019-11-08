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21 لاعباً ينتظر تألقهم فى افتتاح أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بطولة امم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر فى السابعة مساء اليوم، بمباراة مصر ومالى، وتضع الجماهير المصرية آمالا عريضة على عدد من اللاعبين للتتويج بالبطولة والتأهل لأوليمبياد 2020 بطوكيو لتعويض فشل المنتخب الأول فى تحقيق لقب البطولة التى أقيمت على الأراضي المصرية فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين، وأبرز هؤلاء اللاعبين 21 لاعباً تنتظر الجماهير تألقهم وهم:

عمر رضوان

النادى : الجونة

المركز :حارس مرمى

القيمة التسويقية 150  ألف يورو

رقم القميص :1

عمر صلاح

النادى : سموحة

المركز : حارس مرمى

القيمة التسويقية : 150 ألف يورو

رقم القميص :16

 محمد صبحى

النادى: الزمالك

المركز: حارس المرمى

القيمة التسويقية : 100  ألف يورو

رقم القميص : 21

 أسامة جلال

النادى : إنبى

المركز : مدافع

القيمة التسويقية : 150 ألف يويو

رقم القميص : 4

ناصر منسي 

النادي : طلائع الجيش

المركز:مهاجم

القيمة التسويقية :300 ألف يورو 

محمود الجزار

النادى :  الجونة

المركز : مدافع

القيمة التسويقية : 150 ألف يورو

رقم القميص : 3

 أحمد رمضان بيكهام

النادى : وادى دجلة

المركز : مدافع

القيمة التسويقية :225 ألف يورو

رقم القميص : 17

 محمد عبد السلام

النادى : الزمالك

المركز : مدافع

القيمة التسويقية : 200 ألف يورو

رقم القميص : 5

 أحمد أبو الفتوح

النادى :  سموحة

المركز : ظهير أيسر

القيمة التسويقية : 300 ألف يورو

رقم القميص : 20

 كريم العراقى

النادى : المصرى

المركز : ظهير أيمن

القيمة التسويقية : 200 ألف يورو

رقم القميص :13

أكرم توفيق

النادي : الجونة

المركز : وسط مدافع

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القيمة التسويقية : 200  ألف يورو

رقم القميص : 12

غنام محمد

النادي :الإنتاج الحربي

المركز : خط وسط

القيمة التسويقية : 150 ألف يورو

رقم القميص : 18

عمار حمدي

النادي : الأهلي

المركز : خط وسط

القيمة التسويقية :300 ألف يورو

رقم القميص : 2

ناصر ماهر

النادي : سموحه

المركز : خط وسط

القيمة التسويقية : 600 ألف يورو

رقم القميص : 8

رمضان صبحي 

النادي : الأهلي 

المركز خط وسط

القيمة التسويقية 4 مليون يورو

رقم القميص 10

محمد صادق

النادي : الإسماعيلي

المركز : خط وسط

القيمة التسويقية :600 ألف يورو

رقم القميص :9

إمام عاشور

النادي : الزمالك

المركز : خط وسط مهاجم

القيمة التسويقية :200 ألف يورو

رقم القميص : 15

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

المركز : خط وسط

القيمة التسويقية : 150 ألف يورو

رقم القميص :19

مصطفي محمد

النادي : الزمالك

المركز : مهاجم

القيمة التسويقية : 600 ألف يورو

رقم القميص :11

صلاح محسن

النادي : الاهلي

المركز :مهاجم

القيمة التسويقية :800 ألف يورو

رقم القميص : 7

احمد ياسر ريان

النادي : الجونة

المركز: مهاجم

القيمة التسويقية : 300 ألف يورو

رقم القميص :14

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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