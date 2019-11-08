21 لاعباً ينتظر تألقهم فى افتتاح أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بطولة امم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر فى السابعة مساء اليوم، بمباراة مصر ومالى، وتضع الجماهير المصرية آمالا عريضة على عدد من اللاعبين للتتويج بالبطولة والتأهل لأوليمبياد 2020 بطوكيو لتعويض فشل المنتخب الأول فى تحقيق لقب البطولة التى أقيمت على الأراضي المصرية فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين، وأبرز هؤلاء اللاعبين 21 لاعباً تنتظر الجماهير تألقهم وهم: عمر رضوان عمر رضوان النادى : الجونة المركز :حارس مرمى القيمة التسويقية 150 ألف يورو رقم القميص :1 عمر صلاح عمر صلاح النادى : سموحة المركز : حارس مرمى القيمة التسويقية : 150 ألف يورو رقم القميص :16 محمد صبحى محمد صبحى النادى: الزمالك المركز: حارس المرمى القيمة التسويقية : 100 ألف يورو رقم القميص : 21 أسامة جلال أسامة جلال النادى : إنبى المركز : مدافع القيمة التسويقية : 150 ألف يويو رقم القميص : 4 ناصر منسي ناصر منسي النادي : طلائع الجيش المركز:مهاجم القيمة التسويقية :300 ألف يورو محمود الجزار محمود الجزار النادى : الجونة المركز : مدافع القيمة التسويقية : 150 ألف يورو رقم القميص : 3 أحمد رمضان بيكهام أحمد رمضان بيكهام النادى : وادى دجلة المركز : مدافع القيمة التسويقية :225 ألف يورو رقم القميص : 17 محمد عبد السلام محمد عبد السلام النادى : الزمالك المركز : مدافع القيمة التسويقية : 200 ألف يورو رقم القميص : 5 أحمد أبو الفتوح أحمد أبو الفتوح النادى : سموحة المركز : ظهير أيسر القيمة التسويقية : 300 ألف يورو رقم القميص : 20 كريم العراقى كريم العراقى النادى : المصرى المركز : ظهير أيمن القيمة التسويقية : 200 ألف يورو رقم القميص :13 أكرم توفيق أكرم توفيق النادي : الجونة المركز : وسط مدافع Advertisements القيمة التسويقية : 200 ألف يورو رقم القميص : 12 غنام محمد غنام محمد النادي :الإنتاج الحربي المركز : خط وسط القيمة التسويقية : 150 ألف يورو رقم القميص : 18 عمار حمدي عمار حمدي النادي : الأهلي المركز : خط وسط القيمة التسويقية :300 ألف يورو رقم القميص : 2 ناصر ماهر ناصر ماهر النادي : سموحه المركز : خط وسط القيمة التسويقية : 600 ألف يورو رقم القميص : 8 رمضان صبحي رمضان صبحي النادي : الأهلي المركز خط وسط القيمة التسويقية 4 مليون يورو رقم القميص 10 محمد صادق محمد صادق النادي : الإسماعيلي المركز : خط وسط القيمة التسويقية :600 ألف يورو رقم القميص :9 إمام عاشور إمام عاشور النادي : الزمالك المركز : خط وسط مهاجم القيمة التسويقية :200 ألف يورو رقم القميص : 15 عبد الرحمن مجدي عبد الرحمن مجدي النادي : الإسماعيلي المركز : خط وسط القيمة التسويقية : 150 ألف يورو رقم القميص :19 مصطفي محمد مصطفي محمد النادي : الزمالك المركز : مهاجم القيمة التسويقية : 600 ألف يورو رقم القميص :11 صلاح محسن صلاح محسن النادي : الاهلي المركز :مهاجم القيمة التسويقية :800 ألف يورو رقم القميص : 7 احمد ياسر ريان احمد ياسر ريان النادي : الجونة المركز: مهاجم القيمة التسويقية : 300 ألف يورو رقم القميص :14

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