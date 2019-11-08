شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يستعيد ذكريات أولمبياد برشلونة 92 قبل انطلاق الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ذكريات هدفه مع المنتخب الأوليمبي، والذي أهل الفراعنة إلى أولمبياد برشلونة 1992، وذلك قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وكتب يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك:بداية بطولة أمم أفريقيا للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فكرتني بهدفي في مرمي زيمبابوي في المباراة اللي وصلتنا لأولمبياد برشلونة 1992 تمنياتي لمنتخب مصر بالفوز و التأهل.

وعندما تشير عقارب الساعة إلى تمام السابعة مساء اليوم، تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والإفريقية صوب ستاد القاهرة الدولى، لمتابعة مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام مالى فى إفتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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يدخل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مباراة اليوم، وهو يحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مشجع مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.