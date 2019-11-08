شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر مباراة مصر ومالى.. 20 جنيها للدرجة الثالثة و30 للثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تحتضنها خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى، فى السابعة مساء اليوم، على استادى القاهرة الدولى والسلام.

وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن أسعار تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى جاءت كالتالى :

مباراتا الافتتاح يوم 8 نوفمبر بين مصر مع مالى والكاميرون مع غانا

350 جنيها لكبار الشخصيات

الدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه

الدرجة الأولى 150 جنيها

الدرجة الأولى العلوية 75 جنيها

الدرجة الثانية 30 جنيها

الدرجة الثالثة 20 جنيها

مباراتا مصر مع غانا والكاميرون يومى 11 و14 نوفمبر

250 جنيها لكبار الشخصيات

Advertisements

الدرجة الأولى ممتاز 150 جنيها

الدرجة الأولى 100 جنيه

الدرجة الأولى العلوية 50 جنيها

الدرجة الثانية 30 جنيها

الدرجة الثالثة 20 جنيها

مباريات المجموعة الثانية التى تضم (نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا).

200 جنيه لكبار الشخصيات

الدرجة الأولى 100 جنيه

الدرجة الثانية 30 جنيها

الدرجة الثالثة 20 جنيها

أبرز نجوم المنتخب الأوليمبى فى بطولة أفريقيا

ويعد من أبرز نجوم المنتخب الأوليمبي المنضمين إلى القائمة النهائية التي أعلن عنها شوقى غريب المدير الفنى، مصطفى محمد مهاجم الزمالك وثنائى الأهلى صلاح محسن والقائد رمضان صبحى.

إنجازات المنتخب الأوليمبى فى بطولة أفريقيا

كما يملك المنتخب الأوليمبي المصري مشاركات عديدة في دورة الألعاب الأوليمبية أعوام: (أنتويرب 1920 – باريس 1924 – أمستردام 1928 – برلين 1936 – لندن 1948 – هلسنكي 1952 – روما 1960 - طوكيو 1964 – لوس أنجلوس 1984 - برشلونة 1992 – لندن 2012) ، وحقق الأوليمبي المصري أفضل إنجاز له في الألعاب الأوليمبية أعوام 1928 و1964، بتحقيقه المركز الرابع.

تاريخ مشاركات المنتخب الاوليمبى فى بطولة أفريقيا

ويعود تاريخ المنتخب الأوليمبي مع بطولة أفريقيا تحت 23 سنة إلى عام 2011، حيث شارك في النسخة الأولى مع انطلاق البطولة، ثم عاد ليشارك في النسخة الثانية عام 2015.