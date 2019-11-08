شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صادق وناصر منسى ينضمان لمعسكر المنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم الثنائى محمد صادق وناصر منسى فى معسكر منتخب مصر الأوليمبى عقب استدعائهما للمنتخب أمس، الخميس، بعد إصابة الثنائى طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى، فى إطار الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر وتنطلق اليوم حتى 22 نوفمبر الجارى.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقي غريب، استدعاء الثنائى محمد صادق وناصر منسي للانضمام للفريق الأولمبى وقيدهما فى القائمة الأفريقية بعد استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى للإصابة، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق بطولة الامم الأفريقية تحت 23 عاما.

وتعرض طاهر محمد طاهر، مهاجم المنتخب الأوليمبي، لإصابة بمزق فى العضلة الخلفية قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الأوليمبى وتم تجهيزه من قبل الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب ووضع برنامج خاص به، ولكن هناك تخوفاً من معاودة الإصابة للاعب فى أى من المباريات المقبلة أدى لاستبعاده من قائمة المنتخب ونفس الأمر لمحمود مرعى.

ويقع المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقي غريب فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا، ويلتقى منتخب غانا مع الكاميرون فى العاشرة مساء الغد.