شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يتابع "دوليين" الزمالك الليلة فى افتتاح أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، متابعة عناصر الفريق الدولية المتواجدة ضمن المنتخب الأولمبى فى مواجهة نظيره المالى، المُقرر لها مساء يوم الجمعة، فى افتتاح بطولة الأمم الافريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر اعتبار من اليوم وحتي 22 نوفمبر الجارى.

ويتواجد من فريق الزمالك ضمن قوام المنتخب الأولمبى فى البطولة الأفريقية كلاً من الحارس محمد صبحى بجانب إمام عاشور ومصطفى محمد ومحمد عبد السلام.

ويستعد الزمالك خلال الفترة الحالية لاستئناف مباريات الدورى حيث يرتبط الأبيض بمواجهة إنبى يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، بجانب مواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم 30 من الشهر ذاته فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.