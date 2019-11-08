قائد منتخب جنوب أفريقيا:سنبذل قصارى جهدنا أمام زامبيا

تحدث تيرشوس ماليبي قائد منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي عن مواجهة زامبيا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي تحضتنها مصر بداية من اليوم حتى 22 نوفمبر الجاري. ويقع المنتخب الجنوب إفريقي في المجموعة الثانية بالبطولة رفقة زامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في البطولة إلي أولمبياد طوكيو 2020. الثانية بالبطولة رفقة زامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في البطولة إلي أولمبياد طوكيو 2020. وقال ماليبي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " مباراة الغد صعبة للغاية وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نقاط المباراة الثلاثة وننتظر مواجهة الغد على أحر من جمر". مباراة الغد صعبة للغاية وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نقاط المباراة الثلاثة وننتظر مواجهة الغد على أحر من جمر". وأضاف : " مواجهتنا أمام زامبيا تكون قوية للغاية نظرا لقرب المسافة بيننا ونحن جاهزون للقاء وأعتقد أن الفوز في مباراة الغد سيمنحنا دفعة قوية قبل المباراة الثانية".

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