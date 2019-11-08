قائد منتخب زامبيا الأولمبي: جاهزون لمواجهة جنوب أفريقيا

قال إيمانويل باندا، قائد منتخب زامبيا الأولمبي، إن اللاعبين جاهزون لمواجهة جنوب أفريقيا غدًا، مشددًا على أنه يعرف المنافس جيدًا، وسيكون اللقاء قويًا للغاية، مضيفًا أنه أمر جيد أن يواجه جنوب أفريقيا في المباراة الأولى، حيث يتطلع للفوز على المنافس.

يستعد منتخب زامبيا الأولمبي لمواجهة جنوب

أفريقيا مساء غدٍ السبت، على ملعب السلام في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية، تحت 23 سنة، والمؤهلة إلى أولمبياد لندن.أردف قائلًا: "لا نخشى أي منافس، أو لعب أي مباراة، كل مباريات المجموعة صعبة للغاية، سوف نتطلع للفوز ونبذل أقصى ما لدينا في كل لقاء، نحن هنا للفوز على الجميع".وعاد ليقول: "الأجواء في مصر رائعة، ملاعب التدريبات جيدة للغاية، نحن نشعر أننا في بلدنا الثاني، لقد أتيت من أوروبا لكي أنضم إلى هذه المجموعة الجيدة من اللاعبين في فريقي، هدفنا هو تحقيق الفوز، نحن حقًا جاهزون لهذه البطولة في مصر".