اونلاين | يلا شوت NEW: مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر (ramadan sobhy) رابط يوتيوب تايم سبورت ماتش مصر TIME SPORTS YouTube

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يستهل منتخب مصر الأولمبي مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بمواجهة مرتقبة، أمام منتخب مالي، في إطار أولى جولات البطولة، الجمعة الموافق 8-11-2019.

وتستضيف مصر البطولة في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر ذاته، وتقام المباراة بين مصر ومالي في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا على استاد القاهرة الدولي.

يدخل الفراعنة المباراة تحت قيادة المدير الفني للفريق شوقي غريب، حيث يأمل أن يحقق نتيجة إيجابية، نظرًا لإقامة البطولة على أرضه ووسط جماهيره، للوصول إلى المباراة النهائية والتأهل للأولمبياد.

واستعد المنتخب المصري للبطولة بشكل مميز، من خلال خوض العديد من المباريات الودية كان آخرها أمام جنوب إفريقيا، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد لرمضان صبحي.

وجاءت قائمة منتخب مصر في البطولة والتي أعلنها شوقي غريب على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان – عمر صلاح – محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال – محمود مرعي – محمود الجزار – أحمد رمضان بيكهام – محمد عبد السلام – أحمد أبو الفتوح – كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق – غنام محمد – عمار حمدي – ناصر ماهر – رمضان صبحي – عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: طاهر محمد – إمام عاشور – مصطفى محمد – صلاح محسن – أحمد ياسر ريان.

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وشهدت هذه القائمة استبعاد الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي مدافع وادي دجلة بسبب الإصابة.

بينما على الجانب الآخر يتسلح منتخب مالي بالعديد من اللاعبين المميزين من أجل مواجهة مصر في الافتتاح.

ويأتي على رأس هذه الأسماء لاعب الوسط أليو ديانج، حيث يلعب في صفوف النادي الأهلي المصري.

ويقود المنتخب المالي المدير الفني الوطني فاجنيري ديارا، وكانت القائمة التي أعلنها كالتالي:

حراسة المرمي: يوسف كويتا، صامويل ديارا، دريسا كوياتي.

خط الدفاع: سياكا باجايوكو، إبراهيم كاني، كليمون بوباكار كانوتي، فيليكس كاماتي، بوراما دومبيا، سوليماني جاساما موسى سيسوكو .

خط الوسط: يوسف تراوري، أليو ديانج، ماهارافا تاندينا، آداما ديارا، سيدو نداوبويليبي، ديادي ديانكا سامادياري، موسى باجايوكو.

خط الهجوم: علي مالي، إبراهيما كوني، بوباكار تراوري، البلال توري.

موعد مباراة مصر ومالي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، و20:00 بتوقيت مكة المكرمة و17:00 بتوقيت جرينيتش، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وتنقل البطولة عبر قناة تايم سبورتس على التردد الأرضي، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس 10.