رياضة | رسميًا.. مباراة الأهلي والنجم الساحلي على ستاد "رادس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. مباراة الأهلي والنجم الساحلي على ستاد "رادس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
و يفتتح الأهلي مشواره بدوري المجموعات بمواجهة النجم الساحلي التونسي ، حيث يتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني و بلاتينيوم بطل زيمبابوي.
يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى، ثم يواجه الهلال السوداني في الجولة الثانية ويختتم مباريات الدور الأول من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات بمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي.
وكانت قرعة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، عن موسم 2019 – 2020، قد أسفرت عن المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك أو جينيراسيون السنغالى
المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الاهلى
المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو ، الوداد المغربى
المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي