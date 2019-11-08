رياضة | رسميًا.. مباراة الأهلي والنجم الساحلي على ستاد "رادس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. مباراة الأهلي والنجم الساحلي على ستاد "رادس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مواجهة الاهلي والنجم الساحلي التونسي ستقام على ملعب رادس بتونس في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 29نومفبر الجاري ،مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الأهلي بشكل رسمي بملعب المباراة .

و يفتتح الأهلي مشواره بدوري المجموعات بمواجهة النجم الساحلي التونسي ، حيث يتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني و بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى، ثم يواجه الهلال السوداني في الجولة الثانية ويختتم مباريات الدور الأول من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات بمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي.