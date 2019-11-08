رياضة | مدرب زامبيا: التواجد في مصر أمر جيد وجاهزون لمواجهة جنوب إفريقيا

يعتقد بيستون شامبيسي المدير الفني لمنتخب زامبيا الأوليمبي، أن فريقه يلعب في بطولة كبيرة، متمنيا أن يكون اللاعبون على المستوى الطلوب، مشددا علىأن جنوب إفريقيا فريق جيد للغاية، ويمتلكون جهاز فني على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن واجه هذا الفريق من قبل في لقاء تحت 16 سنة.

ويستعد منتخب زامبيا الأوليمبي لمواجهة جنوب إفريقيا مساء غد السبت، على ملعب السلام في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد لندن.

وأردف قائلا: "أعتقد أن شيء جيد لنا أن نتواجد في مصر، أنا سعيد بحسن الاستقبال، كل الأمور تسير بشكل جيد للغاية سواء ملاعب التدريب أو المباريات الودية، كل هدفنا الأن هو المباراة الأولى غدا، ونحن متأكدون من جاهزيتنا".

وعاد ليقول: "لقد فزت ببطولة الأمم الإفريقية تحت 20 سنة من قبل، ولكن الموضوع الأن مختلف، أنا متواجد مع هذا الفريق من عام 2016، ولقد جئنا هنا لكي نثبت أننا جاهزون بأدائنا الخاص وطريقة لعبنا، أثق كثيرا في فريقي".

واستطرد قائلا: "من المهم لنا أن نفوز غدا، ونحن نتطلع إلى أول مباراة، ونتمنى عبور تلك المجموعة ونريد تحقيق الفوز على كل المنتخبات الخاصة في البطولة، نلعب كل مباراة بمفردها لا نفكر إلا فيها".

وأنهى حديثه قائلا: "كل الفرق المشاركة في البطولة مرشحة للفوز بالبطولة، المتأهلون هم أقوى الفرق في القارة السمراء".

