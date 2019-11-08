رياضة | زيدان يخوض مواجهة إيبار بنفس تشكيل موقعة جالطة سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يخوض مواجهة إيبار بنفس تشكيل موقعة جالطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إجراء أي تغييرات على تشكيل الفريق الملكي في مباراة الغد أمام إيبار.

ويحل ريال مدريد وصيف الليجا ضيفًا غدًا على إيبار في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي يسعى من خلالها الفريق الملكي لتحقيق الفوز بعدما تعادل في الجولة الماضية على ملعبه أمام ريال بيتيس.

وأفادت تقارير صفحية في إسبانيا بأن زيدان سيقوم بإجراء تغيير وحيد في تشكيل فريقه أمام إيبار بالنظر للتشكيل الذي خاض به مواجهة جالطة سراي بدوري الأبطال والتي حقق فيها الفوز بنيتجة 6-0.

وأشارت التقارير إلى أن التغيير الوحيد في تشكيل ريال مدريد أمام إيبار سيكون بالدفع باللاعب ميندي بدلا من المصاب مارسيلو.