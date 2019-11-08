رياضة | قائد جنوب إفريقيا: مواجهة زامبيا قوية ونسعى لحصد النقاط الثلاث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد جنوب إفريقيا: مواجهة زامبيا قوية ونسعى لحصد النقاط الثلاث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث تيرشوس ماليبي قائد منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي عن مواجهة زامبيا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي تحضتنها مصر بداية من اليوم حتى 22 نوفمبر الجاري.

ويقع المنتخب الجنوب إفريقي في المجموعة الثانية بالبطولة رفقة زامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في البطولة إلي أولمبياد طوكيو 2020.

وقال ماليبي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " مباراة الغد صعبة للغاية وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نقاط المباراة الثلاثة وننتظر مواجهة الغد على أحر من جمر".

وأضاف : " مواجهتنا أمام زامبيا تكون قوية للغاية نظرا لقرب المسافة بيننا ونحن جاهزون للقاء وأعتقد أن الفوز في مباراة الغد سيمنحنا دفعة قوية قبل المباراة الثانية".