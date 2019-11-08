رياضة | أول الراحلين عن برشلونة في يناير المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول الراحلين عن برشلونة في يناير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أول الراحلين عن فريق برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن الكرواتي إيفان راكيتيتش أصبح أول الراحلين عن برشلونة في يناير المقبل بعدما ابتعد بشكل كبير عن تشكيل برشلونة.

وأضافت الصحيفة بأن هناك أكثر من نادي يرغب في ضم اللاعب الكرواتي وفي مقدمتهم يوفنتوس وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.

وتابعت الصحيفة بأن يوفنتوس يريد تحقيق قفزة نوعية للفوز بدوري الأبطال من خلال التعاقد مع راكيتيتش, لاحقاً كانت هناك محادثات بين الناديين.

وأشارت إلى أن فريق إنتر ميلان هو الأخر مهتم بضم اللاعب بناءً على توصية من المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.