رياضة | فالفيردي يرفض المخاطرة بنجمه أمام سيلتافيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يرفض المخاطرة بنجمه أمام سيلتافيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان سواريز قد تعرض للإصابة في مباراة برشلونة أمام ليفانتي والتي خسرها البارسا بهدف مقابل ثلاثة في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".
وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز يرغب في المشاركة في مباراة الغد أمام سيلتافيجو والتي ستقام على ملعب الكامب نو بالجولة الثالثة عشر من الليجا، رغم عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة.
وأفادت صحيفة "السبورت" الكتالونية بأن فالفيردي المدير الفني لبرشلونة يرفض المخاطرة وإشراك سواريز في مباراة الغد، خوفًا من معاودة الإصابة له.
ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد.