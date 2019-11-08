رياضة | الفرصة الأخيرة.. قرار مفاجئ من نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفرصة الأخيرة.. قرار مفاجئ من نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسباني، اليوم الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن تطور جديد في العلاقة بين النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش وناديه برشلونة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن راكيتيتش لم يستسلم بعد لجلوسه هذا الموسم على مقاعد البدلاء في "كامب نو"، وحصوله على مساحة قليلة للمشاركة في المباريات.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن النجم الكرواتي ينوي القتال في الفترة المقبلة، لاستعادة ثقة المدرب فالفيردي، التي فقدها هذا الموسم لحساب زميله الهولندي فرينكي دي يونج.

وأشارت الصحيفة، أنه في حالة استمرار الوضع حتى الميركاتو الشتوي المقبل، فإن راكيتيتش سيبحث عن فريق آخر يمنحه فرصة المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وكشفت الصحيفة أن عقلية راكيتيتش تجعله يفضل يوفنتوس على إنتر ميلان في إيطاليا، كما تضع باريس سان جيرمان في الصورة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.