شكرا لقرائتكم منتخب مصر الأوليمبي يتحدى مالي في ضربة بداية أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة مصر ومالي



تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والإفريقية صوب ستاد القاهرة الدولى تمام السابعة مساء اليوم (الجمعة)، من أجل متابعة مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام نظيره المالي فى ضربة بداية بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

المنتخب الاوليمبي يحمل أحلام المصريين



يخوض منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مباراة اليوم، وهو يحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مشجع مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق المنتخب الوطني الأول فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.

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كان شوقى غريب حريصا خلال فترة الإعداد قبل البطولة على تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب التى سيخوض بها منافسات البطولة، بجانب علاج الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال المباريات الودية التى لعبها الفريق وأخرها وديتىّ جنوب افريقيا فى مصر وأبرزها كثرة الفرص الضائعة وكثرة المساحات بين الخطوط وتحديدا خطىّ الوسط والهجوم.

منتخب مصر الأوليمبى



المنتخب الأوليمبي بدأ البرنامج بمعسكر مفتوح فى القاهرة لمدة 3 أيام ثم معسكر مغلق لمدة 6 أيام بالعين السخنة، أعلن خلاله شوقى غريب القائمة النهائية للبطولة والتى تضم 21 لاعبا بواقع 18 لاعبا و3 حراس، قبل أن يعود الفراعنة للقاهرة للتدريب على ستاد القاهرة وبتروسبورت استعدادا لخوض المعترك الافريقى الكبير.