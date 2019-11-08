تعرف على القيمة التسويقية لنجوم المنتخب الأوليمبى...

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جدة - عمرو شويل تضع الجماهير المصرية الآمال على عدد من اللاعبين لتحقيق البطولة والتأهل للأولمبياد 2020 بطوكيو، حيث تنطلق فى السابعة مساء اليوم البطولة، وذلك بعد فشل المنتخب الأول فى تحقيق لقب البطولة التى أقيمت على الأراضى المصرية فى ألفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين، ومن بين اللاعبين الذى يضع عليهم الجماهير المصرية آمالهم 21 لاعباً لسطوع نجمهم فى الكرة المصرية وهم: عمر رضوان

النادى: الجونة المركز: حارس مرمى القيمة التسويقية 150 ألف يورو رقم القميص:1 عمر صلاح

النادى: سموحة المركز: حارس مرمى القيمة التسويقية: 150 ألف يورو رقم القميص:16 محمد صبحى

النادى: الزمالك المركز: حارس المرمى القيمة التسويقية: 100 ألف يورو رقم القميص: 21 أسامة جلال

النادى: إنبى المركز: مدافع القيمة التسويقية: 150 ألف يورو رقم القميص: 4 محمود مرعى

النادى: وادى دجلة المركز: مدافع القيمة التسويقية: 300 ألف يورو رقم القميص: 6 محمود الجزار

النادى: الجونة المركز: مدافع القيمة التسويقية: 150 ألف يورو رقم القميص: 3 أحمد رمضان

النادى: وادى دجلة المركز: مدافع القيمة التسويقية: 225 ألف يورو رقم القميص: 17 محمد عبد السلام

النادى: الزمالك المركز: مدافع القيمة التسويقية: 200 ألف يورو رقم القميص: 5 أحمد أبو الفتوح

النادى: سموحة المركز: ظهير أيسر القيمة التسويقية: 300 ألف يورو رقم القميص: 20 كريم العراقى

النادى: المصرى المركز: ظهير أيمن القيمة التسويقية: 200 ألف يورو رقم القميص:13 أكرم توفيق

النادى: الجونة المركز: وسط مدافع القيمة التسويقية: 200 ألف يورو Advertisements رقم القميص: 12 غنام محمد

النادى: الإنتاج الحربي المركز: خط وسط القيمة التسويقية: 150 ألف يورو رقم القميص: 18 عمار حمدي

النادى: الأهلي المركز: خط وسط القيمة التسويقية: 300 ألف يورو رقم القميص: 2 ناصر ماهر

النادى: سموحة المركز: خط وسط القيمة التسويقية: 600 ألف يورو رقم القميص: 8 رمضان صبحى

النادى: الأهلى المركز خط وسط القيمة التسويقية 4 ملايين يورو رقم القميص 10 طاهر محمد طاهر

النادى: المقاولون المركز: خط وسط مهاجم القيمة التسويقية:500 ألف يورو رقم القميص:9 إمام عاشور

النادى: الزمالك المركز: خط وسط مهاجم القيمة التسويقية:200 ألف يورو رقم القميص: 15 عبد الرحمن مجدي

النادى: الإسماعيلي المركز: خط وسط القيمة التسويقية: 150 ألف يورو رقم القميص:19 مصطفى محمد

النادى: الزمالك المركز: مهاجم القيمة التسويقية: 600 ألف يورو رقم القميص:11 صلاح محسن

النادى: الأهلي المركز: مهاجم القيمة التسويقية:800 ألف يورو رقم القميص: 7 أحمد ياسر ريان

النادى: الجونة المركز: مهاجم القيمة التسويقية: 300 ألف يورو رقم القميص:14

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